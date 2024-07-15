Артистка Талызина подозревает Галкина в злоупотреблении спиртным

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина поделилась своими опасениями, что у шоумена Максима Галкина* появились проблемы с употреблением спиртных напитков, пишет интернет-издание «Абзац» .

В последнее время Максим Галкин, который принял решение покинуть Россию после начала проведения спецоперации, во время своих выступлений за границей часто в негативной тональности высказывается о своих соотечественниках. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина считает, что причина подобных заявлений кроется в развитии пагубной привычки — алкогольной зависимости.

Валентина Талызина высказала мнение, что в первую очередь обеспокоиться проблемой должна супруга Максима Галкина эмигрантка Алла Пугачева.

«Мне кажется, что он спивается. У Максима Галкина большие проблемы, это очевидно. Он же постоянно падает на [сцене]», – поделилась Талызина.

Собеседница «Абзаца» напомнила, что семья Галкина сочувствует не своим соотечественникам, а гражданам чужой страны. Из-за этого Валентина Талызина сочувствует звездным супругам.

Максим Галкин ведет активную концертную деятельность за границей. Одно из видео с выступления появилось в сети. Шоумен упал на сцене. Вскоре запись была уделена. Предположительно, с таким требованием обратился к своим поклонникам Максим Галкин, который ссылался на нарушение авторских прав.

Ранее мы сообщали, что Максим Галкин исполнил три украинские песни на свадьбе киевлянки, которая проходила в элитном особняке на итальянском озере Комо.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.