Страна.ua: Галкин спел три украинские песни на свадьбе киевлянки в Италии

Страна.ua публикует видео, на которых признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* поет песни на закрытом мероприятии на украинском языке.

Максима Галкина пригласили выступить на свадьбе киевлянки, которая проходила на итальянском озере Комо. Шоумен на украинском языке исполнил песни «Смереку», «Золото Карпат» и «Одну калину». Для мероприятия арендовали виллу, суточная стоимость которой составляет 19 тысяч евро.

Гостей также развлекал украинский певец Монатик. В его пресс-службе подтвердили, что артист присутствовал на корпоративе, отметив, что украинские корни имеет только невеста. Анализ соцсетей позволил установить личность невесты — киевлянка Ангелина, которая работает в туристическом бизнесе. Информации о супруге нет нигде, что неудивительно. Недавно торжественные мероприятия, приуроченные свадьбе представителей украинской (львовской) элиты, шли на протяжении двух дней. Вскоре молодого супруга задержали и отправили в зону СВО.

Максим Галкин осудил СВО и уехал за границу, откуда периодически с сарказмом рассказывает о своих соотечественниках из России.

Ранее мы сообщали, что певица Алла Пугачева переезжает с детьми в Латвию без супруга Максима Галкина.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.