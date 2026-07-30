Артрит или артроз: как понять, что болит и когда обращаться к врачу

Многие путают артрит и артроз, считая их одним и тем же заболеванием. Однако механизмы развития этих болезней принципиально разные, хотя и поражают они один и тот же орган — сустав. Разобраться в отличиях можно в материале Здоровья Mail.

При артрите главный виновник — воспаление. Его могут спровоцировать инфекции, сбои в иммунной системе или нарушение обмена веществ. Внутри сустава запускается воспалительный процесс, который проявляется болью, отеком и скованностью движений. Если вовремя не вмешаться, воспаление начинает разрушать не только хрящ, но и связки, а в запущенных случаях — костную ткань.

Артроз развивается иначе. Здесь воспаление не является первичной причиной. Болезнь начинается с постепенного изнашивания хрящевой прослойки. Со временем она истончается, теряет эластичность и перестает выполнять амортизирующую функцию. Кости начинают тереться друг о друга, что вызывает боль, ограничение подвижности и со временем меняет форму сустава.

Проще всего понять разницу на аналогии с механизмом. Артрит — это когда внутрь исправно работающего устройства попадает раздражитель, который нарушает его функции. Артроз — это когда детали механизма просто стерлись от времени, нагрузки или травм.

Причины болезней тоже различаются. Артрит часто развивается после перенесенных инфекций, аутоиммунных сбоев или тяжелых вирусных заболеваний. Артроз — результат возрастных изменений, лишнего веса, постоянных нагрузок на суставы, последствий травм или врожденных анатомических особенностей.

Важно понимать: два этих состояния могут сосуществовать у одного пациента. Хроническое воспаление при артрите способно ускорить износ хряща и привести к развитию артроза. Поэтому при болях в суставах важно обращаться к врачу, который сможет определить природу заболевания и назначить правильное лечение.

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