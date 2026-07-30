Кровотечения, синяки и усталость: почему падают тромбоциты и когда это опасно для жизни

Врач-гематолог высшей категории Анна Федулова рассказала Здоровью Mail о значениях показателя PLT в анализах крови. Этот маркер отражает количество тромбоцитов — клеток, которые участвуют в свертывании крови, заживлении ран и восстановлении тканей после повреждений. По словам специалиста, отклонения от нормы могут указывать на сбои в кроветворении, воспаления или хронические патологии.

Для взрослых пациентов обоих полов референсные значения составляют от 150 до 400 × 10⁹/л, отметила специалист. Однако у женщин в период менструации возможно физиологическое снижение, которое не выходит за границы нормы. Уровень тромбоцитов может колебаться в течение суток и под влиянием физических нагрузок. У будущих мам количество клеток нередко уменьшается из-за увеличения объема крови — это состояние называют тромбоцитопенией беременных, и оно обычно не требует вмешательства.

Причины повышения тромбоцитов, или тромбоцитоза, Федулова делит на две категории. Первичный вариант связан с нарушениями в костном мозге, который начинает избыточно продуцировать клетки. Это редкое явление, как правило, обусловлено патологиями кроветворной системы. Вторичный тромбоцитоз встречается намного чаще — в этом случае костный мозг работает без сбоев, а рост числа клеток становится ответом на другое заболевание или состояние. Таким образом, высокий уровень PLT — это не диагноз, а симптом, указывающий на другие процессы в организме.

Снижение тромбоцитов (тромбоцитопения) делает сосуды более уязвимыми: при травмах кровь сворачивается медленнее, что повышает риск кровотечений. Причины падения уровня разнообразны: угнетение костного мозга (например, при химиотерапии или апластической анемии), ускоренное разрушение клеток (иммунные нарушения, ДВС-синдром), патологии печени, прием некоторых препаратов (гепарин, антибиотики, противовоспалительные средства). Особую опасность представляет падение ниже 30 × 10⁹/л — это состояние требует экстренной медицинской помощи. Федулова подчеркивает: любые отклонения в анализах должны оцениваться врачом в комплексе с другими показателями.

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