Асимметрия бьет по карману: стилист считает, что комбинезон-смокинг оказался самым затратным вариантом для выпускниц

Эксперт по стилю и модный обозреватель Елена Алексеева рассказала о том, во сколько сегодня обходится выпускной образ, сообщил mkset.ru.

В среднем, по словам эксперта, цена составляет от 16 тыс. до 20 тыс. руб. Самым дорогим вариантом оказалась асимметрия — речь идет о платьях, у которых всего одна бретель, а также о комбинезонах-смокингах без одного рукава. Именно комбинезон-смокинг требует значительных затрат из-за его непростого кроя и кропотливой техники исполнения.

Если же подбирать платье, обувь и сумочку на маркетплейсе, то, по мнению эксперта, уложиться в сумму менее 8 тыс. руб. весьма проблематично. Это минимальный порог. А роскошный максимум, как отмечает эксперт, может уходить в бесконечность.

Ранее стилист Алексеева рассказала, что выпускная мода 2026 года держится на трех главных «китах».