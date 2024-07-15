Астролог Кошкина рассказала, как пройдет новая рабочая неделя

Овны

Рабочая неделя может завершиться серьезным конфликтом с начальником, поэтому уже сегодня рекомендовано контролировать свои эмоции на работе. Находить время на семью будет нелегко на этой неделе, но крайне необходимо. Высокий риск ДТП в роли водителя.

Тельцы

Особенное внимание астролог рекомендует уделить здоровью. В первой половине недели откажитесь от вредных продуктов, а концу — устройте релаксирующий день. В эмоциональном плане особенно старайтесь не травмировать детей. Они на этой неделе слишком уязвимые.

Близнецы

Пришло время изучать что-то новое, ни перед чем не останавливайтесь. Неделя сулит успех. Даже, если и будут совершены какие-либо ошибки, многие просто не будут обращать на них внимания.

Фото: [ медиасток.рф ]

Раки

Чтение, путешествия и музыка — вот чему стоит посвятить нынешнюю неделю. Однако Ракам предстоит пройти через большое испытание — честно поговорить самим с собой, чтобы разобраться в мыслях и чувствах.

Львы

Чудесное время, чтобы расслабиться. Неделя обещает быть спокойной. Особенно рекомендовано уделять много времени близким, в первую очередь детям.

Фото: [ pxhere.com ]

Девы

Не стоит начинать что-то новое или отправляться в путешествие. Многое пойдет не по плану. Однако в этом случае важно не паниковать и не расстраиваться. Лучше всего занять позицию наблюдателя. Все проблемы решит время.

Весы

Будьте внимательны к заполнению и получению документов: перечитывайте каждую строку, чтобы не пропустить ошибку. Неделя обещает быть рутинной, но к ее завершению Весы хорошенько отдохнут.

Скорпионы

Рекомендовано разнообразить привычный образ жизни: попробовать новое блюдо, разобраться в теме инвестиций. Астролог советует уделить особенное внимание способам увеличения дохода.

Стрельцы

Оформить путевку, устроиться на новое место работы или подать заявление в ЗАГС — все, что связано с любыми документами, будет проходить успешно.

Козероги

Особенно стоит быть внимательными к окружающим. Вокруг много людей, которые мило улыбаются при встрече, но за спиной говорят непристойные вещи. Перед оформлением любых договоров, важно внимательно проверить каждую деталь. Идеально, если получится отложить подписание.

Водолеи

В части интимной жизни пришло время экспериментов. Неделя успешная особенно для приобретения крупных покупок, например, автомобиля. Любые начинания будут благополучными.

Рыбы

Пришло время искать дополнительный доход. Неделя успешная для продаж. Например, можно навести в доме порядок и продать то, чем уже давно не пользуетесь.

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