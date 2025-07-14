Астролог советует в фазу ретроградного движения учить тексты и перепроверять документы

Астролог, куратор в школе астрологии Елена Наумова рассказала, что в период ретроградности Меркурия некоторые привычки окажут положительное влияние на уровень жизни, сообщил newstracker.ru.

По мнению астролога, в период ретроградности Меркурия рекомендовано учить тексты, перепроверять документы и следить за вещами, которые человек использует в ежедневной жизни. Например, ключи, гаджеты, аксессуары, кошелек.

По мнению астролога, время идеально подходит для анализа ошибок. Важно обратить внимание на привычный образ жизни и при необходимости внести изменения в подход к решению проблем или распределению ежедневных дел.

«В процессе общения могут возникать недопонимания, поэтому будьте готовы искать другие способы и варианты донесения информации», — прокомментировала астролог.

Елена Наумова высказала мнение, что влияние ретроградного Меркурия в первую очередь ощутят представители знаков Близнецы и Дева. Они будут более восприимчивыми, чем обычно. Водолеи могут заметить трудности в коммуникации, а Львы будут сложнее переживать проблемы. Именно в натальной карте этих знаков силен Меркурий.

По информации издания, Меркурий перейдет в фазу ретроградного движения в период с 18 июля по 11 августа.

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