По данным издания, апрельское полнолуние принято называть «Розовой Луной». Выбор названия не связан с цветом луны. В апреле цветет шиловидный флокс, лепестки которого отличаются ярко-розовой окраской. Обратив внимание на совпадения периода цветения и полнолуния, североамериканские индейцы дали природному явлению соответствующее название. Астроном Виталий Угренинов отметил, что наблюдать за полнолунием получится исключительно в ясную погоду.

«Восход полной Луны будет отличным завершением Дня космонавтики. 12 апреля в 8 вечера Луна будет выглядеть уже полной, хотя момент полнолуния будет только в половине шестого утра 13 апреля», — прокомментировал специалист.

По информации издания, наблюдать за полнолунием можно будет несколько дней до и после 12 апреля. В нынешнем сезоне оно совпадает с микролунием. Эксперты рекомендуют выбирать для наблюдения места, расположенные за чертой населенных пунктов. Луна будет находиться в созвездии Девы. Из-за микролуния объект будет казаться более ярким и мелким.

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