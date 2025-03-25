Астроном Вибе пояснил причины появления нового метеора в небе над Челябинском

Вновь под Челябинском отмечено падение метеорита. Данное событие вызывает вопросы: почему именно указанный регион становится «магнитом» для космических тел. По словам астронома Дмитрия Вибе, Челябинск вновь оказался в центре внимания только ввиду сочетания ряда факторов: ясная погода, время суток и высокая плотность населения, что способствует фиксации таких явлений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что никакой закономерности в данной ситуации нет и это ни с чем не связано. Главная деталь — это ясная погода. Так, если небо затянуто облаками, вспышка может быть не видна либо окажется слишком бледной, чтобы привлечь внимание.

По мнению ученого, про метеорит в данном случае никакой речи нет, поскольку метеорит — это прежде всего то, что упало на землю. В этой ситуации, вероятнее всего, это метеор, то есть когда твердое тело входит в атмосферу, нагревается, испаряется и оставляет светящийся след. Его яркость напрямую зависит от размера объекта.

Он подчеркнул, что никаких инопланетян пока не предвидится, а повторные случаи наблюдения метеоритов в районе Челябинска являются совпадением и не говорят о каких-то аномалиях или предпочтениях космических тел к указанному региону.

Ранее он разъяснил, связано ли с астероидами появление воды на планете Земля.