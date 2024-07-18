Астроном Угренинов: в августе ожидается звездопад Персеиды

Звездопад ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Особенность природного явления в том, что за ним можно легко наблюдать без каких-либо приспособлений. Ученые предполагают, что на протяжении часа в небе будет падать от 100 до 150 звезд. Астроном призвал не пропустить природное явление, которое будет видно невооруженным взглядом из разных российских регионов, в частности:

Москвы;

Московской области;

Оренбургской области;

Челябинска;

Уфы;

Тюмени;

Екатеринбурга;

Перми;

Казани.

Эксперт рекомендует наблюдать за звездопадом после 12 часов ночи. Идеальный промежуток времени считается с двух часов ночи до половины пятого утра. Метеорный поток Персеиды начнется 17 августа, а завершится 24 августа. На протяжении этого периода звезды будут самыми яркими и красивыми.

«Это самый известный звездопад», — отметил астроном Виталий Угренинов.

Во время звездопада россияне смогут увидеть звезду созвездия Персея — Мирфак. Сделать это легко. Она будет самой яркой на всем звездном небе. Звезда считается в несколько раз ярче Солнца.

Ранее физик-астроном Виноглядов рассказал, почему жители разных регионов России стали видеть в небе полосы.