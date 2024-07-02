Физик-астроном Виноглядов рассказал, почему россияне стали видеть в небе полосы

Старший преподаватель кафедры физики БГТУ им. В. Г. Шухова Владимир Виноглядов рассказал ИА «Бел.Ру» , что странные полосы в небе, которые стали видеть жители разных регионов, — это естественное природное явление.

Гало — оптическое явление. Его провоцируют яркие источники света, например, Солнце или Луна. В небе появляются дуги и светящиеся окружности. Гало возникает из-за преломления света, которое происходит на кристалликах льда. Явление происходит тогда, когда в небе появляются именно перистые облака. Это связано с их составом. Они образованы из шестигранных призм.

Эксперт отметил, что бояться этого явления не стоит. Оно образуется высоко в небе и не несет угрозы людям. Может быть замеченным в любом российском регионе.

«Это явление может наблюдаться в любых местах Земли, где наблюдаются перистые облака <>. При этом частота наблюдений гало вокруг Солнца или Луны зависит от частоты возникновения для этого необходимых условий», — рассказал эксперт Владимир Виноглядов.

Гало может быть белым или разноцветным как радуга. В первом случае оно появляется вследствие отражения света от кристалликов льда, а во втором — из-за преломления света в кристаллах. Иногда отражение и преломление происходит одновременно, поэтому в небе люди замечают полосы разных цветов.

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