НАТО был заинтересован в проведении операции ВСУ в Курской области, сообщило китайское издание Asia Times (АТ).

Издание сообщает, что операция ВСУ по заходу на территорию Курской области — тестовый пример защиты Европы, отработанный на практике, в случае нападения ВС РФ. В настоящее время НАТО находится не в самой лучшей форме. Если бы российские военнослужащие перешли государственную границу Польши, Прибалтики или Румынии, они бы смогли добиться больших успехов. Понимая свои слабые места, НАТО использовало тактику нападения на опережение.

Не исключено, что аналогичную тактику альянс может также использовать у границ Калининграда. Тогда войска НАТО смогут быстро дойти до Санкт-Петербурга или даже Москвы, не оставив возможности Армии России атаковать.

Вероятная цель операции ВСУ — держать под своим контролем газоизмерительную станцию, которая передает газ в Европу через Украину. Тогда Киев и Вашингтон смогут шантажировать зависящие от российского газа страны. Кроме того, экономические проблемы начнутся у России.

«Большой вопрос заключается в том, добьется ли Украина успеха в Курской операции. Многое зависит от быстроты российского ответа и способности украинских войск окопаться и удерживать позиции», — отметил автор материала.

Ранее сообщалось, что по указу президента Республики Беларусь Лукашенко белорусских танкистов направили к границе с Украиной.