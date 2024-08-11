По указу Лукашенко белорусских танкистов направили к границе с Украиной

Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, президент Александр Лукашенко поручил Минобороны и специализированным ведомствам усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, сообщил Официальный канал Министерства обороны Республики Беларусь.

Министерство обороны Республики выполнило указания президента. Подразделения одного из механизированных соединений приведены в боевую готовность. Военнослужащие Республики занимаются погрузкой военной техники на железнодорожный транспорт с целью доставки техники в приграничные с Украиной районы.

Президент Белоруссии подробно пояснил, с чем связано соответствующее поручение. ВСУ нарушили воздушное пространство с Республикой. Ранее Киев неоднократно предупреждали, что в случае любых противозаконных действий, Минс будет реагировать незамедлительно. Силы ПВО сбили объекты в небе над территорий Республики. Согласно предварительной информации, были уничтожены БПЛА, которые могут наносить удар. Были объявлены поиски обломков с целью определения вида объекта, который нарушил государственную границу.

«Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению», — указано в Минобороны Республики Беларусь.

Президент также напомнил об агрессии ВСУ на территории РФ. Лидер отметил, что захват территории Курской области также не может не вызывать беспокойство у Республики.

Ранее сообщалось, что «Торнадо-С» поразило колонну бронированной техники ВСУ в Курской области.