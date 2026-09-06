Атака БПЛА продолжается: на предприятии Рязанской области произошло возгорание, поврежден жилой дом

Рязанская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов в ночь на 6 сентября. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, в регионе до сих пор работают силы ПВО и мобильные группы для отражения воздушной угрозы.

По информации губернатора, в результате падения обломков сбитых дронов пострадали два объекта: жилой дом в областном центре и строение в Сапожковском муниципальном округе.

По данным главы региона, также зафиксировано возгорание на одном из производственных предприятий. Предварительно, информации о погибших и раненых нет. На местах происшествий развернуты оперативные службы, которые ликвидируют последствия инцидента и оценивают масштаб повреждений.

«Обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе, произошло возгорание на одном из предприятий», — сообщил губернатор области.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Советском районе Ростова пострадал ребенок.