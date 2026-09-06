Ребенок пострадал в Ростове-на-Дону при атаке БПЛА 6 сентября: губернатор сообщил о его состоянии

В Советском районе Ростова-на-Дону в ночь на 6 сентября в результате атаки беспилотников пострадали две многоэтажки. Один из жильцов — несовершеннолетний мальчик — получил ранения и был экстренно доставлен в лечебное учреждение. Глава региона Юрий Слюсарь в канале на платформе «Макс» выразил соболезнования семье пострадавшего и пожелал ему скорейшего восстановления.

По информации главы, медики оценивают состояние пострадавшего ребенка как стабильное и проводят все необходимые лечебные процедуры.

«Сегодня ночью Ростовская область вновь подвергалась массированной воздушной атаке, в ходе которой уничтожено около трех десятков БПЛА в Ростове и Батайске, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском, Чертковском районах», — сообщил губернатор Ростовской области.

По данным губернатора, из поврежденных зданий оперативно эвакуировали всех жильцов. В одной из построек серьезно пострадали верхние этажи, в другой — полностью разрушена кровля и выбиты оконные стекла. На месте развернуты оперативные группы экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий.

Кроме того, разрушения различной степени тяжести зафиксированы и на других территориях: повреждены остекление и фасады жилых домов, частично обрушены кровли, зафиксированы случаи возгорания сухой растительности. Спасательные подразделения работают на всех объектах, пострадавших от ночного налета. Сведения о возможных дополнительных жертвах уточняются.

Губернатор проинформировал, что на утром атака на регион продолжается.

«Прямо сейчас отражение воздушной атаки продолжается. Работают силы ПВО. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!» — отметил глава области.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали гражданский транспорт в Запорожской области.