Ребенок пострадал в Ростове-на-Дону при атаке БПЛА 6 сентября: губернатор сообщил о его состоянии
Губернатор Слюсарь: при атаке БПЛА в Советском районе Ростова пострадал ребенок
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В Советском районе Ростова-на-Дону в ночь на 6 сентября в результате атаки беспилотников пострадали две многоэтажки. Один из жильцов — несовершеннолетний мальчик — получил ранения и был экстренно доставлен в лечебное учреждение. Глава региона Юрий Слюсарь в канале на платформе «Макс» выразил соболезнования семье пострадавшего и пожелал ему скорейшего восстановления.
По информации главы, медики оценивают состояние пострадавшего ребенка как стабильное и проводят все необходимые лечебные процедуры.
«Сегодня ночью Ростовская область вновь подвергалась массированной воздушной атаке, в ходе которой уничтожено около трех десятков БПЛА в Ростове и Батайске, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском, Чертковском районах», — сообщил губернатор Ростовской области.
По данным губернатора, из поврежденных зданий оперативно эвакуировали всех жильцов. В одной из построек серьезно пострадали верхние этажи, в другой — полностью разрушена кровля и выбиты оконные стекла. На месте развернуты оперативные группы экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий.
Кроме того, разрушения различной степени тяжести зафиксированы и на других территориях: повреждены остекление и фасады жилых домов, частично обрушены кровли, зафиксированы случаи возгорания сухой растительности. Спасательные подразделения работают на всех объектах, пострадавших от ночного налета. Сведения о возможных дополнительных жертвах уточняются.
Губернатор проинформировал, что на утром атака на регион продолжается.
«Прямо сейчас отражение воздушной атаки продолжается. Работают силы ПВО. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!» — отметил глава области.
Ранее сообщалось, что дроны атаковали гражданский транспорт в Запорожской области.