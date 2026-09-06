В Московском регионе на предстоящей неделе ожидается переменчивая погода с заметными колебаниями температуры. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По словам синоптика, в понедельник, 7 сентября, столбики термометров опустятся до 10–15 градусов. Однако такое похолодание не задержится надолго: уже в среду, 9 сентября, воздух прогреется до 21 градуса. Специалист пояснила, что в начале недели регион будет находиться под влиянием тыловой части обширного циклона, распространившегося на значительную часть европейской территории России. Именно с этим связан временный спад температуры.

«В понедельник ночью в Москве 7-9 градусов, по области 5-10. Ветерок сохранится умеренный, северо-западный, 5-10 м/с. Днем 12-14 градусов, по области 10-15, то есть прохладный день будет. 8 сентября сутки преимущественно без осадков, ночь станет более прохладной, 4-9 градусов, а днем будет уже 13-18. В среду ночью 4-9, а днем уже 16-21», — сказала Макарова.

Вторая половина недели, как отметила Макарова, окажется более теплой, но местами пройдут небольшие дожди. В четверг, 10 сентября, ночью ожидается 8–13 градусов, днем — 18–23. В ночь на пятницу, 11 сентября, температура составит 10–15 градусов, днем — 18–23.

По информации издания, в выходные синоптики прогнозируют 8–13 градусов ночью и 16–21 днем. Ветер будет преимущественно юго-западным, несильным.

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