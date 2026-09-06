«Сладкая "таблетка" от мигрени». Врач рассказала, когда кола помогает
Врач Чистик: холодная газировка облегчает головную боль при обезвоживании
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Врач-терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик в интервью РИА Новости рассказала, в каких случаях холодная газировка способна облегчить головную боль.
По словам специалиста, речь идет о легком обезвоживании либо о состоянии отмены кофеина у тех, кто регулярно употребляет этот напиток.
«Кофеин обладает умеренным обезболивающим эффектом и усиливает действие некоторых анальгетиков. Если головная боль связана с отменой кофеина, небольшая доза действительно может улучшить самочувствие», — отметила Чистик.
Стандартная банка колы объемом 330 мл содержит около 30–35 мг кофеина — примерно как половина небольшой чашки чая. При легком обезвоживании жидкость также помогает, однако регулярно использовать сладкую газировку как лекарство не стоит: в том же объеме — около 35 г сахара, что близко к суточной норме, рекомендованной ВОЗ.
Врач напомнила, что существуют более здоровые альтернативы: вода при обезвоживании, несладкий чай или кофе в умеренных количествах при недостатке кофеина, отдых и сон при переутомлении, а также обезболивающие препараты по назначению.
Срочная помощь нужна, если головная боль возникла внезапно и очень интенсивно, сопровождается нарушением речи, слабостью в конечностях, асимметрией лица, высокой температурой, ригидностью мышц шеи, появилась после травмы или существенно отличается от привычных приступов.
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