Капремонт в Химках: крышу дома №3 на Победы почти закончили, меняют трубы и фасад

В Химках продолжается капитальный ремонт многоквартирного дома № 3 на улице Победы. Работы на объекте идут строго по графику, без отставаний от запланированных сроков. Подрядчиком выступает Фонд капитального ремонта Московской области, сообщила администрация городского округа.

По информации администрации, один из самых ответственных этапов — обновление скатной кровли — уже выходит на завершающую стадию. Рабочие полностью демонтировали изношенное покрытие и приступили к монтажу нового металлического профиля. Одновременно ведется утепление чердачного помещения. На финальном этапе кровельщики установят снегозадержатели и ограждения.

Без внимания не остались и внутренние коммуникации. В подвальной части здания специалисты меняют трубы горячего и холодного водоснабжения, а также модернизируют отопительную систему. Кроме того, в рамках капитального ремонта запланированы реставрация фасада, укрепление фундамента и полная замена электропроводки. Все работы ведутся с учетом требований безопасности и строительных норм.

«Я лично знакома со многими жильцами, мы давно и плодотворно сотрудничаем в решении самых разных вопросов. Хочу отметить, что жители здесь удивительно дружные. Они не только сообща контролируют ход ремонта и следят за благоустройством, но и живут одной большой семьей: вместе проводят субботники, устраивают детские праздники во дворе и наряжают новогоднюю ёлку», — сказала депутат Инна Монастырская.

Особое внимание уделяется срокам сдачи систем теплоснабжения и водоснабжения — их должны ввести в эксплуатацию до начала отопительного сезона, чтобы жильцы встретили зиму без перебоев с теплом и горячей водой. На объекте регулярно работают представители Фонда капремонта и городской администрации, которые контролируют качество выполняемых работ. Капремонт дома № 3 на улице Победы — часть масштабной программы обновления жилого фонда Химок, которая охватывает десятки многоквартирных домов в разных микрорайонах.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках отремонтировали детскую площадку на улице Дружбы.