Срок оплаты ЖКУ за август истекает 15 сентября: что важно знать о новых правилах

Срок оплаты жилищно-коммунальных услуг за август истекает 15 сентября. Об этом напомнил депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

«Оплатить жилищно-коммунальные услуги за август необходимо не позднее 15 сентября включительно», — сказал Якубовский.

Парламентарий пояснил, что с 1 марта 2026 года в России сместился крайний срок внесения квартплаты. Если раньше жильцы должны были рассчитываться до 10-го числа следующего месяца, то теперь платеж необходимо вносить до 15-го. Изменение затронуло все категории потребителей коммунальных услуг.

«Перенос срока оплаты с 10-го на 15-е число прежде всего направлен на удобство граждан. Многие получают заработную плату после 10-го числа, поэтому дополнительное время позволяет произвести обязательные платежи без риска допустить кратковременную просрочку», — отметил депутат.

При этом Якубовский акцентировал внимание: если платеж поступит позже установленного срока, у плательщика образуется долг перед ресурсоснабжающими организациями. Однако штрафные санкции в виде пеней начинают действовать не сразу. Согласно Жилищному кодексу, пени начисляются только с 31-го дня после даты, когда платеж должен был быть произведен. Это дает гражданам небольшой запас времени для погашения задолженности без дополнительных финансовых потерь.

Депутат также рекомендовал не затягивать с оплатой и своевременно вносить платежи, чтобы избежать накопления долгов и возможных судебных разбирательств. В случае возникновения трудностей с оплатой ЖКУ граждане могут обратиться за субсидиями или рассрочкой платежа.

Ранее сообщалось, что квитанции за ЖКХ переведут в электронный формат с 2027 года.