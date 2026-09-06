Не только ребенок: возросло количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Ростове

В результате утренней атаки беспилотников в Ростове возросло число пострадавших. Ранее стало известно о ранении мальчика, который в момент удара находился в Ростове-на-Дону. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе «Макс» опубликовал обновленные данные, которые также могут быть уточнены. На данный момент сотрудники экстренных служб продолжают узнавать последствия ночной атаки противника.

По информации губернатора, на данный момент за медицинской помощью обратились три человека. Двое из них госпитализированы. Одному пострадавшему медики оказали квалифицированную помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Губернатор сообщил, что поступили новые данные о ситуации после атаки из двух районов Ростова-на-Дону. В частности, в Кировском в многоквартирном доме повреждения получила квартира и остекление на балконе. Кроме того, в Чертковском районе обломки БПЛА повредили локомотив поезда. Из-за инцидента задержаны семь пассажирских составов. Задержка составляет около трех часов. На месте работают специальные службы

«Информация о последствиях уточняется», — сообщил губернатор Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и отметил, что врачи оказывают им квалифицированную помощь. Информация о последствиях уточняется. В настоящий момент объявлен отбой беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что на предприятии Рязанской области после атаки БПЛА произошло возгорание, поврежден жилой дом.