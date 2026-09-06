«Не еда, а способ приготовления». Онколог назвал реальную угрозу развития рака

Здоровый образ жизни и сбалансированное питание способны уменьшить вероятность возникновения злокачественных новообразований. Как пояснил в интервью aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин, больше значение имеет не столько сам продукт, сколько способ его кулинарной обработки.

По словам специалиста, эволюционно продукты питания давно знакомы человеку, изменения касаются лишь способов приготовления и хранения. Вред для желудочно-кишечного тракта представляет, например, копченые продукты или еда, обработанная химическими составами для увеличения срока годности.

«Сам по себе продукт никаких рисков не повышает, риски повышают особенности его обработки, а также неправильное употребление, злоупотребление», — отметил онколог.

Подобные факторы могут приводить к сбоям в работе поджелудочной железы и других органов выделительной системы, а те, в свою очередь, способны спровоцировать опухолевый процесс. В качестве еще одного примера врач привел многолетнее курение, которое резко увеличивает риск рака легких.

Кроме того, Черемушкин подчеркнул важность регулярных физических нагрузок для поддержания иммунитета.

«Физическая активность способствует нормализации работы иммунной системы, то есть, в том числе, профилактике рака», — заявил он.

Малоподвижный образ жизни, добавил эксперт, приводит к ожирению, одышке, дисбалансу между сердечной и легочной деятельностью, ухудшению кислородного питания организма. Все эти нарушения, по мнению врача, могут негативно сказываться на общем состоянии и в определенной мере создавать благоприятную почву для развития онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось о том, что в листьях облепихи нашли вещество, подавляющее рост раковых клеток.