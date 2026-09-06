«Не выдумывайте»: Ирина Дубцова прокомментировала домыслы поклонников о примирении с бывшим бойфрендом

44-летняя певица Ирина Дубцова и бизнесмен Иван Петренко были замечены на одном частном мероприятии в Нижнем Новгороде. Поклонники предположили, что пара решила дать своим отношениям второй шанс. Артистка в своих соцсетях прокомментировала подобную информацию, сообщил Voice.

Певица высказалась о своей личной жизни, дав понять, что ее больше ничего не связывает с бизнесменом.

«Это крупный корпоратив бьюти-гиганта, Иван там случайно, как и в моей жизни в принципе. Не выдумывайте», — сообщила в соцсетях Дубцова.

По информации издания, о романе Дубцовой и Петренко заговорили летом 2025 года: пара вместе выходила в свет и много путешествовала. В начале 2026 года бизнесмен переехал к певице вместе с двумя детьми от предыдущего брака — сыном и дочерью. Однако уже в мае этого года стало известно об их расставании.

Инсайдеры сообщали, что инициатором разрыва стала сама Дубцова, которая, по неподтвержденной информации, устала от сложного характера избранника. Певица новым комментарием поставила точку в вопросе воссоединения пары.

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