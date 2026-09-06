«Без привычного». 53% россиян не видят замены ушедшим брендам — от Nike до Uniqlo

Исследование сервиса CDEK.Shopping показало, что 53% опрошенных не смогли найти отечественную замену любимым зарубежным брендам, покинувшим российский рынок. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз приобретали импортные товары.

Как сообщает РБК, за указанный период 33% участников опроса заказывали продукцию ушедших марок один-два раза, а 26% не покупали иностранные бренды вовсе.

Для получения зарубежных товаров 31% респондентов пользуются сервисами доставки из-за границы, 21% обращаются в российские магазины-перекупщики, 16% — к частным реселлерам.

Наиболее востребованными оказались спортивные бренды и марки масс-маркета. Лидером среди желаемых марок стал Nike (34%), по 24% набрали H&M и Gucci. При этом участники не смогли назвать полноценную российскую замену таким брендам, как Nike, Adidas, New Balance, H&M, Zara, Levi’s и Uniqlo.

В ряде категорий иностранная продукция предпочтительнее отечественной: смартфоны зарубежных марок выбирают 76% опрошенных, спортивные товары — 33%, одежду — 31%, обувь — 27%, парфюмерию — 26%, косметику — 24%, люксовые аксессуары — 19%. Российским брендам отдают предпочтение 16% участников.

За год товары люксовых марок покупали 24% респондентов. Наибольшей популярностью пользовались Gucci (24%), Louis Vuitton (22%), Dior (19%), Chanel (16%) и Balenciaga (14%). Половина опрошенных готова потратить на такую покупку от 10 тыс. до 50 тыс. руб., еще 11% — более 100 тыс. руб.

В опросе, проведенном с 15 по 25 августа на площадке CDEK.Shopping, приняли участие 1,5 тыс. человек, из которых 53% составили женщины и 47% — мужчины.

Ранее сообщалось о том, что китайская сборка и крепкий рубль разогнали спрос на ушедшие бренды автомобилей.