«Мое решение осознанное»: в Москве 60-летняя роженица рассказала о реакции старших детей на появление брата

60-летняя москвичка, родившая третьего ребенка, в интервью ТАСС рассказала о реакции родных и близких на пополнение в семье.

Женщина, ставшая мамой спустя 20 лет после рождения второго ребенка, призналась, что не все родственники сразу приняли ее решение. Однако, по ее словам, многие впоследствии изменили свое мнение.

«Старшие дети были против, но сейчас брата приняли и активно мне помогают. Тети, дяди в восторге!» — поделилась собеседница агентства ТАСС.

По данным издания, в 2010 году женщина заморозила яйцеклетки, которые были использованы для ЭКО в 2025 году. Врачи Центра женского здоровья в Щербинке, наблюдавшие беременность, вселили в нее уверенность в благоприятном исходе.

Новоиспеченная мать отметила, что роды и послеродовой период прошли легко благодаря вниманию медиков. После выписки из больницы родные и друзья взяли на себя бытовые заботы — готовку и уборку, чтобы женщина могла высыпаться и уделять время сыну. На протяжении всей беременности за ее здоровьем следила мультидисциплинарная команда специалистов: терапевт, онколог, сосудистый хирург и медицинский психолог.

«Я понимала, на что иду, и очень этого хотела. Долго готовилась к материнству, мое решение осознанное. Конечно, будет непросто, но я уже вырастила двоих детей. А главное, у меня есть близкие, которые помогают», — добавила она.

По информации издания, на свет появился здоровый доношенный мальчик весом 3080 граммов. Мать и ребенка выписали из роддома в установленный срок, передав под наблюдение врачей поликлинического звена. Спустя четыре дня после родов женщине исполнился 61 год.

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