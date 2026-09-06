Хабаровск идет навстречу гостям из Поднебесной: с сентября 2026 года стартует программа China Friendly

Хабаровск с сентября 2026 года официально запускает программу China Friendly. Теперь указатели, вывески и информационные таблички в городском пространстве, объектах размещения и точках общественного питания будут продублированы на китайском языке. Об этом в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

По словам главы региона, решение связано с ожидаемым ростом числа гостей из Поднебесной.

«Уже этой осенью Хабаровск станет China Friendly. Вместе с бизнесом вводим навигацию на китайском языке, внедряем язык в отелях и заведениях общепита», — сказал Демешин.

По данным издания, ранее глава региона уже отмечал, что открытие автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, расположенном на российско-китайской границе, существенно увеличит турпоток из КНР в край. Власти рассчитывают, что адаптация инфраструктуры под китайских путешественников сделает регион более привлекательным и комфортным для восточных соседей.

ВЭФ-2026 проходил во Владивостоке с 1 по 4 сентября. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка.