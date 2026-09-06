Тренер «Факела» схватился за голову, узнав решение ЭСК по поводу пенальти в матче с «Зенитом»

На 92-й минуте матча арбитр зафиксировал фол после падения полузащитника «Зенита» Даниила Кондакова в штрафной «Факела». Питерский футболист упал, угодив во время единоборства в ногу игрока воронежцев Равиля Нетфуллина.

О решении ЭСК Василенко узнал на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (1:3) от журналиста. Обычно выдержанный тренер схватился за голову и разразился эмоциональной тирадой.

Вы серьезно? Я не читаю ничего. То есть судьи в ЭСК во главе с Мажичем сказали, что пенальти был? То есть с «Махачкалой» он разнес судей за меньшую ошибку, а сейчас — да. Блин. Что здесь комментировать? Мне нужно было сказать своему футболисту не защищать ворота? Логика где? Не знаю, что здесь комментировать. Это бред какой-то», — сказал Василенко.

В седьмом туре РПЛ и «Зенит», и «Факел» потерпели поражения. Воронежцы уступили «Ростову», а «Зенит» упустил победу в матче с ЦСКА (1:2).