Осенний сезон аренды нестандартного жилья стартовал в Подмосковье: топ‑3 необычных варианта с ценами

В Подмосковье стартовал осенний сезон аренды нестандартного жилья. Туристам и жителям столичного региона предлагают три варианта для уединенного или семейного отдыха: зеркальный дом в лесной глуши, замок с тропической оранжереей и дачу с аутентичной баней. Об этом ТАСС рассказали в «Авито Путешествиях».

Первый объект — зеркальный дом, спрятанный в густом лесу. Он рассчитан на двоих и идеально подходит для романтического уик-энда. Три из четырех стен выполнены из зеркального стекла, благодаря чему гости могут наслаждаться видами леса, оставаясь невидимыми для посторонних глаз. Оснащение включает двуспальную кровать, компактную кухню с холодильником и микроволновкой, санузел с душем и проектор со Smart TV. Сутки в этом доме стоят ₽10 тыс.

Второй вариант — шестикомнатный замок в Пушкино. Постройка напоминает миниатюрную сказочную резиденцию, укрытую кронами сосен. Внутри — несколько спален, просторные общие помещения и оранжерея с пальмами и экзотическими растениями. На территории есть подогреваемый бассейн, кухня с обеденной зоной и спальня с камином. Цена аренды — ₽40 тыс. за сутки.

Третий вариант размещения — дача, расположенная в одном из садоводческих товариществ Подмосковья. Объект рассчитан на компанию до четырех человек. В главном доме обустроены две спальни, душевая комната, зона с камином и места для отдыха. На прилегающей территории стоят две отдельные хатки-мазанки: одна из них используется как столовая для обедов и ужинов, вторая оборудована под пространство для релаксации с массажными креслами у камина. Визитная карточка этого жилья — вместительная парная с купелью и небольшим бассейном. Аренда обойдется от ₽35,8 тыс. за сутки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье продажи товаров для сада и дачи выросли почти на 50%.