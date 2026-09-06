Российские фигуристы оккупировали весь пьедестал на Kinoshita Group Cup в Токио

На турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио по фигурному катанию завершились соревнования спортивных пар. Весь пьедестал заняли российские спортсмены.

Золотые медали завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В произвольной программе фигуристы совершили четверной выброс и набрали по сумме двух выступлений 203,66 балла.

Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (202,55), бронзовые медали завоевали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (189,94). По сути, борьба за распределение медалей велась только между российскими парами. Занявшие четвертое место американцы Челси Лю и Райан Бидард отстали от третьего места на 24 балла.

В соревнованиях мужчин-одиночников первое место на Kinoshita Group Cup занял Владислав Дикиджи, Евгений Семененко завоевал бронзу. Петр Гуменник чисто откатал произвольную программу с пятью квадами и после провала в короткой программе переместился на итоговое шестое место.

Ранее российская фигуристка София Дзепка выиграла второй подряд этап юниорского Гран-при.