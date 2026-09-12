Атака БПЛА ВСУ на регионы России 12 сентября: сколько дронов сбито, последствия — что известно

В ночь на 12 сентября российские силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотников. Как проинформировали в Минобороны РФ, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил ТАСС.

География атаки оказалась широкой. Дроны сбивали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над Республикой Крым. Кроме того, беспилотники уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

Речь идет о дронах самолетного типа — аппаратах, которые по конструкции и способу полета напоминают небольшой самолет. Они способны преодолевать значительные расстояния, поэтому применяются для ударов по удаленным целям.

Губернаторы регионов в мессенджерах проинформировали о последствиях ночной атаки БПЛА.

Белгородская область: ранены четверо детей и 10 взрослых

В Белгородской области в результате удара украинских сил погибла мирная жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Он выразил искренние соболезнования семье, родным и близким погибшей.

По словам Шуваева, пострадавшие есть сразу в нескольких округах. Всего ранения получили 14 человек, среди них четверо детей. Как уточнил врио губернатора, двое взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии. Врачи прилагают все усилия для их спасения.

Ростовская область: массированная атака БПЛА привела к пожару в Таганроге

Ночь на 12 сентября выдалась для Ростовской области тревожной: регион пережил крупную воздушную атаку. О том, чем она обернулась, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, во время отражения удара было уничтожено свыше 70 беспилотных летательных аппаратов. В Таганроге обломки одного из беспилотников рухнули на здание магазина. От падения начался пожар. Слюсарь уточнил: погибших и пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают экстренные службы, они занимаются ликвидацией возгорания.

Самарская область: для жителей открыт пункт временного размещения

Губернатор Вячеслав Федорищев проинформировал, что беспилотники пытались атаковать промышленные предприятия области. По оперативным данным, погибших нет. Один житель госпитализирован — ему потребовалась медицинская помощь. Все эвакуационные действия, как отметил глава региона, производились слаженно и организованно. Зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных домов. Для жителей открыт пункт временного размещения.

Губернаторы других регионов РФ предупреждали граждан об опасности. Россиян просят следить за официальной информацией и не доверять фейкам. В случае опасности важно выполнять рекомендованные действия: не приближаться к окнам, занимать в комнатах безопасные места, не пользоваться лифтами, не поддаваться панике.

Ранее сообщалось, что ВСУ свозят боеприпасы в Киевскую область в район Чернобыльской АЭС.