«Дикие тропы» привели педагога из Химок ко второму месту на конкурсе РГО

Преподаватель из Химок Артем Рябухин стал вторым в номинации «Многодневное путешествие» на всероссийском конкурсе «Лучший наставник в походе», который проводит Русское географическое общество, сообщили в администрации городского округа.

Всего в состязании было четыре направления: «Однодневное путешествие», «Многодневное путешествие», «Полевой лагерь» и «Урок-путешествие». На участие заявились 554 человека из 58 регионов. В финал вышли 12 наставников. Их ждали заключительные испытания в природном парке «Оленьи ручьи» в Свердловской области, а подопечными стали 80 московских школьников от 11 до 17 лет.

Планы скорректировала погода: из-за дождей и штормового предупреждения многодневный поход урезали до двух дней с одной ночевкой, а группы за день проходили до 15 километров. Члены жюри смотрели не только на знания участников, но и на умение работать с детьми, принимать решения на маршруте и превращать трудности в часть образовательного процесса. Маршруты, которые разработали участники, продолжат использовать и после конкурса. Лучшие практики передадут особо охраняемым природным территориям и включат в методическую базу РГО.

Сам Артем Рябухин возглавляет ЦДО «Дикие тропы», работает педагогом дополнительного образования, выступает лектором и амбассадором Общероссийского общества «Знание», а также руководит Молодежным клубом Русского географического общества.

«Артем Рябухин – педагог, который не просто учит детей, а открывает им мир через походы и живую практику. Второе место на всероссийском конкурсе РГО – это признание его профессионализма и вклада в развитие детского туризма в Химках. Такие наставники формируют у молодежи любовь к родному краю и навыки, которые остаются на всю жизнь», – отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Проект «Дикие тропы» появился в Химках в 2022 году. Его главная особенность — полное погружение в естественную среду: детей учат ориентироваться на местности, оказывать первую помощь и проводить реальные научные эксперименты под открытым небом.

Ранее сообщалось, что представители 12 добровольческих организаций приняли участие в Форуме волонтеров в Химках.