До ₽520 тысяч на двоих: как супруги могут вернуть НДФЛ при покупке квартиры

Покупка квартиры дает право вернуть часть уплаченного НДФЛ. Максимум — ₽260 тысяч за саму недвижимость и еще ₽390 тысяч за проценты по ипотеке. Но деньги не приходят автоматически: нужно оформить вычет и подтвердить расходы. Как это сделать, « Газете.Ru » рассказала юрист Валентина Восканян.

Вычет считается с расходов до ₽2 млн. При ставке 13% это максимум ₽260 тысяч. Если квартира стоит ₽10 млн, вычет все равно считают только с ₽2 млн.

При ипотеке есть второй вычет — за проценты. Его лимит ₽3 млн, максимальный возврат ₽390 тысяч. Считается с фактически уплаченных процентов. Заплатили ₽1,5 млн — вернете до ₽195 тысяч. Заплатили ₽4 млн — вычет дадут только с ₽3 млн.

Оформить можно двумя способами. Через налоговую — с декларацией 3-НДФЛ. Или через работодателя — без ожидания конца года. Во втором случае сначала подтверждаете право в ФНС, получаете уведомление, и бухгалтерия перестает удерживать налог из зарплаты.

Документы: договор купли-продажи, бумаги о регистрации права, платежки. Для ипотеки — кредитный договор и справка банка.

Если налоговой базы за год не хватило, остаток переносится на следующие годы. Супруги могут получить вычет оба — расходы распределяются заявлением. Совокупный возврат достигает ₽520 тысяч.

Важно: вычет за покупку и за проценты — разные виды, их не смешивают. Не дадут вычет при оплате маткапиталом, средствами работодателя или бюджета, а также при покупке у родственников. Главное — официальный доход и подтверждающие документы.

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