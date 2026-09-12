Хлусевич получил 345 тысяч евро за расторжение контракта со «Спартаком»
Metaratings: расторжение контракта с Хлусевичем обошлось «Спартаку» в €345 тысяч
Фото: [ФК «Спартак»]
Московский «Спартак» заплатил защитнику Даниилу Хлусевичу €345 тыс. за досрочное расторжение контракта, сообщает Metaratings.ru.
Выплаченная игроку сумма — это трехмесячный оклад футболиста в «Спартака». Она стала следствием компромисса между клубом и стороной игрока, которая поначалу хотела получить всю оставшуюся до конца соглашения сумму, €1,2 млн.
Даниил Хлусевич перешел в «Спартак» в 2022 году из тульского «Арсенала» за €3 млн. Футболист потерял место в основе еще при Деяне Станковиче и был отправлен в аренду в «Ахмат». Не пригодился Хлусевич и Хуану Карлосу Карседо: после возвращения из Грозного защитник сыграл лишь 11 минут в матче Кубка России.
В общей сложности Хлусевич провел за «Спартак» 110 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал 12 передач.
Расставшись со «Спартаком», Хлусевич в тот же день подписал контракт с «Ростовом». Уже 13 сентября он может сыграть против своей бывшей команды, когда «Спартак» сыграет дома с «Ростовом» в восьмом туре РПЛ.