Зима с сюрпризами: синоптик Тишковец рассказал, чего ждать от погоды в России из‑за Эль‑Ниньо

Предстоящая зима в большинстве регионов России ожидается нетипично теплой и влажной. Такой прогноз в интервью РИА Новости озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, причиной станет влияние климатического явления Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — это природный феномен, при котором вода в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана прогревается сильнее обычного. Это, в свою очередь, меняет атмосферную циркуляцию и отражается на погоде в разных уголках планеты.

«На мой взгляд, в этом году зимой в России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингово моря, Чукотского моря - здесь будет очень холодно, большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3-4 градусов, это достаточно значимая величина», — рассказал Тишковец.

Согласно информации, которой поделился метеоролог, пик аномального тепла придется на февраль. Наибольший эффект ощутят Центральная Россия и южные регионы. При этом зима будет сопровождаться повышенным количеством осадков. В декабре их объем останется близким к норме, а вот в январе, по словам Тишковца, может выпасть на 30–40% больше, чем обычно.

При этом синоптик подчеркнул: не вся зима окажется теплой и слякотной, с гололедом. Снега может быть очень много. Однако периодические оттепели будут его «просаживать». Это приведет к формированию фронтальных туманов адъективного характера — явления, при котором теплый влажный воздух движется над холодной поверхностью и остывает, образуя плотную пелену с ухудшением видимости. Такие туманы, по словам эксперта, способны создавать проблемы, в том числе сбои в авиасообщении и наземном транспорте.

«Конечно, снежные бури, потому что атмосфера будет настолько заряжена атлантическим теплом и выходом южных черноморских циклонов, что она будет "выстреливать" в рамках снежных бурь, иногда их называют черная пурга, когда просто не видно ни зги», — добавил метеоролог.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали облачность и до +20 градусов в Подмосковье 12 сентября.