Во всех микрорайонах Химок отметят День города: программа мероприятий на 12 сентября

Празднование Дня города в Химках в этом году обещает быть насыщенным. Как сообщила администрация муниципалитета, в округе запланировано более тридцати событий. Программа объединит разные форматы — спортивные турниры, концерты, выставки, творческие мастер-классы и выступления уличных музыкантов. Мероприятия пройдут под девизом «Химки — город единства».

Первые события состоялись в пятницу, 11 сентября. Жителям и гостям предложили спортивно-развлекательную эстафету на большой надувной полосе препятствий. Праздничная программа развернулась в скверах: гостей ждали живая музыка, вернисаж художников, выставка фоторабот «Мой город — Химки!» и бесплатное мороженое. На крыше театра «Наш дом» прозвучала концертная программа эстрадно-симфонического оркестра, а в здании театра прошла премьера спектакля «Дядя Ваня».

В субботу, 12 сентября, праздник получит продолжение. В полдень в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого откроется Фестиваль спорта «Химки — город единства! Вместе к спортивным успехам». Гостей ждут турниры, мастер-классы от звезд спорта, площадка ГТО, а для самых маленьких — отдельная детская зона.

Одновременно праздничные программы развернутся в парках «Дубки», «Подрезково», «Экоберег», в парке имени А. Величко, на стадионе «Лунево», а также на площадках у ДК «Фирсановка» и ДК «Брехово». Для посетителей подготовят концерты, творческие мастер-классы, выставки и игровые программы для детей. В сквере имени М. Рубцовой состоится концертно-патриотическая программа «Химки — Родина Героев».

Мероприятия организованы таким образом, чтобы житель любого возраста и интересов смог приятно провести время. Завершением праздничного дня станет большой концерт в Баскетбольном центре «Химки». Вход будет свободным — приглашаются все желающие.

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