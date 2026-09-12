Математики предупредили об угрозе научной работе из-за гонки ИИ

Обеспокоенность тем, как компании развивают искусственный интеллект в математике, выразили двадцать пять ведущих специалистов. Все они — обладатели медали Филдса, которую считают высшей наградой в этой науке. Свою позицию математики изложили в открытом письме, размещенном на сайте движения Math and AI («Математика и искусственный интеллект»), сообщил РБК.

По мнению авторов обращения, интересы разработчиков ИИ и ученых не совпадают. Языковые модели все чаще демонстрируют на известных математических задачах — и для компаний это способ показать мощь технологий. Для самих математиков такие решения служат лишь средством добывать новые знания и подходы.

«Решение задач — лишь инструмент и показатель достижения основной цели, которой являются концептуальное понимание и новые идеи», — говорится в письме.

В письме подчеркивается: раньше найденный ответ на давнюю задачу давал толчок к долгому изучению новых методов. Полученные результаты обсуждали, упрощали, увязывали с прежними работами — лишь затем они попадали в учебники и находили применение в смежных сферах.

«Часто об этих решениях объявляют в спешке, не оставляя времени для надлежащего оформления, выделения новых методов и идей и указания на соответствующие предыдущие работы других людей», — говорится в письме.

Стремительные публикации результатов, добытых с помощью ИИ, этот процесс способны сломать, полагают подписанты. Кроме того, по их словам, возникают вопросы об авторстве и плагиате. Если математики не будут развивать предложенные идеи и встраивать их в уже существующую систему знаний, созданные ИИ концепции не смогут «полностью воплотиться».

Вместе с тем авторы письма признают: искусственный интеллект действительно может ускорить математические исследования. Главное, по их убеждению, — использовать этот потенциал, не подрывая традиционные механизмы научной работы.

«Однако принесут ли эти изменения пользу отрасли или окажут разрушительный эффект, во многом будет зависеть от решений людей, управляющих этой новой технологией», — заключили математики.

Ранее священник Островский высказал мнение, что ИИ может представлять угрозу для человечества.