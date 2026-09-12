Обломки БПЛА упали на магазин в Таганроге: за ночь в регионе уничтожили 70 БПЛА

Ночь на 12 сентября в Ростовской области выдалась неспокойной: регион пережил масштабную воздушную атаку. О ее последствиях в канале на платформе «Макс» сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, при отражении удара уничтожили более 70 беспилотных летательных аппаратов.

По данным губернатора, удар пришелся на Таганрог — именно над этим городом сбили часть дронов. Кроме того, БПЛА нейтрализовали в 11 районах области. Еще часть дронов уничтожили над акваторией Таганрогского залива.

Однако на земле избежать последствий не удалось. В Таганроге, по информации главы области, обломки одного из дронов упали на здание магазина. От падения началось возгорание. Как уточнил губернатор, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают экстренные службы, они занимаются ликвидацией пожара.

Глава региона отметил, что информация о случившемся пока уточняется — подробности обещают сообщить позже.

Ранее губернатор Самарской области сообщил, что в ночь на 12 сентября регион подвергся крупной атаке БПЛА противника.