Самарская область под новой атакой БПЛА: губернатор сообщил о массированном налете
Губернатор Федорищев: Самарская область подверглась крупной атаке вражеских БПЛА
Самарская область переживает крупную атаку беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о массированном налете вражеских дронов. Информация о последствиях пока собирается. Об этом пишет РИА Новости.
Обращаясь к жителям, глава региона написал в канале на платформе «Макс»: атака продолжается, она носит крупный характер. Все оперативные службы приведены в готовность.
Данные о разрушениях и пострадавших уточняются. Губернатор пообещал оперативно информировать о ситуации. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Ранее сообщалось, что начинающий водитель устроила лобовое ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток.