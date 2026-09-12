Самарская область под новой атакой БПЛА: губернатор сообщил о массированном налете

Самарская область переживает крупную атаку беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о массированном налете вражеских дронов. Информация о последствиях пока собирается. Об этом пишет РИА Новости .

Обращаясь к жителям, глава региона написал в канале на платформе «Макс»: атака продолжается, она носит крупный характер. Все оперативные службы приведены в готовность.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются. Губернатор пообещал оперативно информировать о ситуации. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Ранее сообщалось, что начинающий водитель устроила лобовое ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток.