В районе Чернобыльской АЭС заметили боеприпасы и войска ВСУ

В районе Чернобыльской АЭС фиксируется переброска украинских боеприпасов и размещение военных подразделений. Об этом РИА Новости сообщила представительница российских силовых структур.

По словам собеседницы издания, оружие остается под охраной украинских боевиков, а в этих местах, судя по поступающей информации, разворачивают систему радиоэлектронной борьбы — речь идет о комплексах, которые подавляют связь и управление, затрудняя работу беспилотников и средств связи.

«Из оперативных источников мы получили сведения, что в зону Чернобыльской атомной электростанции стягиваются военнослужащие ВСУ, также туда заходит военная техника в виде КамАЗов с большим количеством боеприпасов, их сопровождают мобильные огневые группы», — рассказала она.

Собеседница агентства отметила, что поступившие сведения косвенно подтверждаются публикациями местных жителей в социальных сетях. Люди, проживающие вблизи зоны отчуждения, публикуют сообщения и кадры, которые согласуются с данными о присутствии военных и техники.

Тема Чернобыльской зоны как военного плацдарма звучит не впервые. В середине августа немецкий журнал Der Spiegel писал, что в зоне отчуждения ЧАЭС украинские военные возводят оборонительные сооружения и устанавливают блокпосты. Тогда издание отмечало, что территория вокруг станции превращается в укрепрайон, а сама зона — в объект повышенного внимания с военной точки зрения.

Ранее сообщалось, что у волков из Чернобыля нашли изменения в иммунных генах.