Не гражданка — нет обязательств: почему киргизские спасатели не обязаны возвращать тело альпинистки Наговицыной

Обязанности вывозить тело альпинистки из России у киргизских спасателей нет. Такую оценку ситуации дал Александр Корытин, адвокат Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнеры», в беседе с РИА Новости. По мнению эксперта, ключевой аргумент — гражданство погибшей: Наталья Наговицына не была гражданкой Киргизии, поэтому просьба родственников не создает для республики правовых обязательств.

По данным издания, о трагедии стало известно после сообщений о происшествии 12 августа 2025 года. Во время спуска с пика Победы, который считается высочайшей точкой Тянь-Шаня, спортсменка повредила ногу. Это произошло на высоте порядка 7,2 тысячи метров. Вызволять ее пробовали не раз, но каждый раз мешала непогода. Один из альпинистов, участвовавших в операции, погиб.

«Необходимо понимать, что в горах пропала не гражданин Киргизии, соответственно, говорить о каких-то государственных гарантиях тут сложно. Невозможно сказать, что спасатели обязаны по требованию родственников эвакуировать тело пропавшей бесплатно», — сказал Корытин.

Ранее в МЧС Киргизии поясняли, что подобраться к месту, где осталось тело, не выходит даже при ясной погоде — в высокогорье она меняется стремительно.

Корытин также отметил, что юридически признать альпинистку умершей можно лишь через судебный иск от ее близких. На сегодня Наговицына по документам проходит как пропавшая без вести.

Ранее сообщалось, что причиной пропажи семьи Усольцевых могла стать неправильная экипировка.