Атака клещей на жителей Карелии: пострадавший ребенок не выходит из комы

По информации издания, об инциденте женщина сообщила на своей странице в соцсети. Она прикрепила справку из больницы. В ней указано, какие болезни переносил клещ. Горожанка рассказала, что наводила порядок на территории своего дачного участка, после чего обнаружила на теле насекомое. Женщине назначили профилактический курс антибиотиков.

«К счастью, клещ не был заражен энцефалитом», — сообщил karelinform.ru.

По данным издания, в мае энцефалитный клещ укусил ребенка. Мальчик приехал с родителями на дачный участок. Родители приняли все необходимые меры: насекомое сдали на анализ, школьнику ввели иммуноглобулин. Первое время ребенок не жаловался на самочувствие. Однако 20 мая его доставили в реанимацию. Отец ребенка, который работает тренером, сообщил о состоянии сына. Мальчик находится в коме. Родители молятся о его выздоровлении.

По информации издания, после посещения Ботанического сада жительница Петрозаводска также обратилась в больницу. По ее словам, на территории сада ее укусил клещ. Исследования показали одновременно три инфекции, переносчиком которого являлось насекомое.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор забил тревогу из-за роста числа обращений с укусами клещей.