Роспотребнадзор забил тревогу из-за роста числа обращений с укусами клещей

С начала сезона в медицинские учреждения России обратилось более 82,4 тыс. человек с жалобами на укусы клещей. Как сообщили представители Роспотребнадзора, наблюдается тенденция к увеличению числа таких обращений, что является традиционным для весеннего периода.

Наибольшее число таких случаев зарегистрировано в Удмуртской Республике, Кировской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Кемеровской областях.

В ведомстве, занимающемся защитой прав потребителей, сообщили о том, что в настоящее время наблюдается характерное для весны увеличение количества обращений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

«В текущем году более 2,3 млн граждан России уже сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось свыше 82,4 тыс. человек с жалобами на укусы клещей», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем. Для предотвращения укусов клещей проводится обработка территорий специальными средствами. На данный момент обработано более 91,5 тыс. гектаров, сообщили в пресс-службе.

«В преддверии открытия детских летних оздоровительных учреждений в 2025 году обработано 5,9 тыс. гектаров», — пояснили в ведомстве.

Ранее эксперт Погорелова призвала хозяев собак объединяться для борьбы с клещами.