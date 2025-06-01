Хинштейн назвал сроки восстановления движения после ЧП в Железногорске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проинформировал в своем телеграм-канале, что железнодорожное и автомобильное движение будет восстановлено в течение четырех суток.

Врио губернатора региона отметил, что только вернулся с места трагедии. По его данным, специалисты оттащили в сторону поврежденный тепловоз. Один из опрокинувшихся вагонов удалось поставить на рельсы. В скором времени прибудет поезд, который оттянет вагон. Специалисты выполнят аварийно-восстановительные работы. Хинштейн отметил, что приступить к работам сотрудники смогли после полной ликвидации огня. Сотрудники МЧС оперативно потушили локомотив.

Хинштейн сообщил, что в настоящее время для автотранспорта организован объезд. Принятые меры позволят временно решить проблему. По его словам, через четверо суток движение будет восстановлено. Однако данный срок ориентировочный. Дорожники и железнодорожники готовы приступить к работам.

«Еще с ночи развернута работа по ликвидации последствий, создан региональный штаб ЧС. Силы МЧС, МВД, Росгвардии, транспортной прокуратуры и Следственного комитета РФ, сотрудники РЖД, дорожных служб находятся на месте», — написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, сил и средств достаточно для устранения последствий. Он выразил благодарность всем сотрудникам, которые оперативно прибыли на место ЧП и прикладывают усилия для его ликвидации.

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