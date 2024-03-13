Atas.info узнал, во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к ЕГЭ

Весной многие родители решают, что старшеклассникам необходимо заниматься дополнительно перед предстоящей сдачей экзаменов. Заниматься можно онлайн и очно. Стоимость занятий зависит от предмета, уровня профессионализма педагога и региона проживания, сообщает atas.info .

Вариантов, как именно заниматься, множество. Во-первых, можно обучаться с преподавателем очно по индивидуальной системе. Цены зависят от региона проживания. Например, в Москве средняя стоимость часа занятий с репетитором составляет около 2000 рублей, а в Новосибирске — 600 рублей. Студенты всегда предлагают низкую стоимость услуг. Преподаватели со стажем — более высокую.

Во-вторых, заниматься с преподавателем можно очно. Ученик может находиться в одном городе, а учитель проживать в другом регионе. В среднем одно занятие стоит от 500 до 700 рублей. У преподавателей с высшей категорией цены варьируются от 1500 рублей за занятие. Часто первое занятие пробное и бесплатное. Преимущественно на нем обсуждают правила и условия сотрудничества.

В-третьих, родители могут записать ребенка на курсы. Цена зависит от срока обучения. Например, за четыре месяца можно заплатить 14 990 рублей, а за восемь — 27 990 рублей. Стоимость указана для одного предмета. Некоторые программы рассчитаны одновременно на три предмета.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил разрешить пересдачу одного из предметов ЕГЭ.