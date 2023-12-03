«Атомный взрыв»: Shaman рассказал, зачем выступает на сцене с «ядерным чемоданчиком»

Shaman открывал фестиваль «Песня года». Исполненная музыкальная композиция «Самый русский хит», как и другие песни, зарядили зрителей особенной атмосферой. После выступления Shaman ходил с двумя крепкими и сильными охранниками-бородачами. Они носили чемоданчик, который очень похож на тот, что принадлежит президенту России. Певец рассказал, почему не расстается с этим атрибутом, информирует портал «Дни.ру» .

Действительно, в последнее время чемоданчик часто появляется на выступлениях народного любимца. То он запускает фейерверк нажатием красной кнопки, то просто загадочно носит его с собой.

Атрибут ассоциируется с чемоданом, который находится под контролем президента РФ. Считается, что если противники России запустят в сторону нашей страны ракеты с ядерными боеголовками, то президент введет особенный код и направит в ответ такие же ракеты.

«А когда может быть нажата "ядерная" кнопка из этого «ядерного» чемоданчика?» – в шутку спросил певца корреспондент «Дни.ру».

Певец рассказал, что продолжает гастролировать с шоу «Я русский» по российским городам. В скором времени ожидается новое шоу, которое будет приурочено Международному женскому дню.