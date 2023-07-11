АТОР: Ожидается рост цен на пассажирские авиаперелеты

Эксперты предполагают, что в ближайшее время стоимость авиабилетов будет увеличиваться, сообщается на сайте ассоциации туроператоров .

Государственная транспортная лизинговая компания подняла на 30% стоимость лизинговой ставки на самолеты. Анонимный источник одной из крупных авиакомпаний России сообщил АТОР, что этот фактор однозначно спровоцирует рост на билеты самолетов. В первую очередь в зоне риска 37 бортов.

«Рост лизинговых платежей, скорее всего, действительно скажется на стоимости авиабилетов», - считают в одной из российской авиакомпаний

Некоторые эксперты считают, что, возможно, рост лизинговых ставок не отразится на росте цен на билеты или же затронет не всех участников рынка. Но пассажирам все равно следует ожидать подорожания стоимости билетов, спровоцированные другими причинами: авиакеросин постоянно дорожает, обслуживание воздушных судов требует все больше вложений, фиксируется кризис поставок.