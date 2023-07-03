АТОР: Россияне перестали летать в Турцию из-за роста цен

Поток российских туристов в Турцию заметно снизился. К такому выводу пришла Ассоциация туроператоров России (АТОР). По сравнению с 2019 годом число отдыхающих уменьшилось на 35-40%.

В ассоциации анализируют данные именно в сравнении с 2019 годом, когда был зафиксирован пик посещения отечественных туристов Турции. Многим путешественникам курортная страна стала просто недоступной. Для сравнения, в 2019 году путевка на одного человека стоила около 50 тысяч рублей (10 ночей). В нынешнем году стоимость аналогичного предложения уже составляет 100 тыс рублей.

Одновременно с уменьшением потока туристов, зафиксировано увеличение потребительских запросов у тех, кто все также может себе позволить отдыхать на турецком побережье. Россияне выбирают элитные отели и услугу Fast Track, персональные трансферы и полную страховку.