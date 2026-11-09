«Краснодар» разбил ЦСКА, «Ростов» притормозил «Зенит», «Локо» в зоне вылета: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 14-й тур. По его итогам во главе турнирной таблицы установилось двоевластие: лидерство по очкам делят «Зенит» и московское «Динамо».

«Краснодар» впервые победил осенью

В центральном матче тура «Краснодар» принимал ЦСКА. «Быки» стартовали с шести побед подряд, но затем не могли победить в семи матчах, повторив худшую в своей истории безвыигрышную серию. Поэтому на игру с армейцами южане вышли заряженными. На 16-й минуте Джон Кордоба открыл счет, опередив Матвея Лукина.

ЦСКА сумел выравнять игру, и на 35-й минуте Матвей Кисляк преуспел на добивании. Но на перерыв лидером ушел «Краснодар». Помогла череда ошибок армейцев. Голкипер Максим Бориско нерасчетливо выбежал за пределы штрафной. Жоао Виктор выбил мяч, подвесив его на штрафной. В итоге Батчи расстрелял пустые ворота.

Во втором тайме вышедший на замену Даниил Уткин укрепил преимущество краснодарцев, а вскоре Кордоба оформил дубль роскошным ударом головой после подачи Кристиана. ЦСКА смог отыграть только один мяч в компенсированное время усилиями Даниила Глебова — 4:2.

Героический «Ростов»

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Ростов» приехал в «Зенит» имея серию из четырех матчей без поражений под руководством Дмитрия Кириченко. Но у петербуржцев была еще более впечатляющая серия из шести побед кряду.

«Зенит» начал по-хозяйски, и на 15-й минуте Дуглас Сантос забил с паса Максима Глушенкова. В начале второго тайма прострел Олакунле Олусегуна завершился автоголом Кевина Андраде. «Зенит» после перерыва выглядел менее ярко, но все же индивидуальное мастерство сказалось — вскоре Луис Энрике вновь вывел команду вперед.

«Ростов» самоотверженно оборонялся и искал свои шансы. На 83-й минуте Андрей Лангович дошел до штрафной и отпасовал Ивану Комарову. Вышедший на замену полузащитник неотразимо пробил — 2:2.

Трудные победы «Спартака» и «Динамо»

Фото: [ ФК «Спартак» ]

«Спартак» и «Динамо» одержали победы с одинаковым счетом (2:1), но обоим фаворитам пришлось непросто.

Красно-белые имели немало моментов для того, чтобы открыть счет, прежде чем на 42-й минуте Слободан Тедич переправил мяч в свои ворота после прострела Эсекьеля Барко. На 58-й минуте Стефан Лончар сравнял, но «Спартак» быстро открыл лидерство. Барко нашел в штрафной Данила Пруцева, полузащитник ловко развернулся и неотразимо пробил. «Спартак» контролировал матч, но на 82-й минуте начудил Александр Максименко. Голкипер выскочил за пределы штрафной и сбил Артема Шуманского — уже вторая красная карточка в сезоне при аналогичных обстоятельствах. Так что в концовке спартаковцам пришлось пережить с десяток тревожных минут.

«Динамо» играло в гостях с «Факелом» и открыло счет уже на третьей минуте (Даниил Фомин). Но уже на 12-й минуте Вячеслав Якимов перехватил безрассудный пас Хуана Касереса и сравнял. А в конце первого тайма «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления Артура Гомеса.

«Факел» вполне мог рассчитывать на очки в этом матче, но на 72-й минуте и сам остался вдесятером после удаления Дарко Тодоровича. В компенсированное время Константин Тюкавин добыл важную для «Динамо» победу.

«Локомотив» попрощался с Галактионовым

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

«Локомотив» продолжает лететь под откос. После разгрома от «Спартака» (0:4) железнодорожники проиграли и «Рубину». Единственный гол на 71-й минуте забил защитник казанцев Егор Тесленко, прибежавший в штрафную на стандарт. «Локомотив» же остается жутко несбалансированной командой.

Матч с «Рубином» стал последним для Михаила Галактионова во главе «Локомотива» после четырех лет работы. Тренер сам инициировал увольнение, уйти на красивой ноте не получилось. Железодорожникам во время паузы на матчи сборных нужно найти специалиста, который сможет обуздать хаос.

Об увольнении Галактионова объявил глава совета директоров Юрий Нагорных на послематчевой пресс-конференции. Но официального заявления клуба еще не было: по данным инсайдеров, все дело в неустойке, которую не хочет платить тренеру гендиректор Борис Ротенберг.

Другие матчи и турнирное положение

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

«Ахмат» победил в первом же матче после назначения Ролана Гусева. Грозненцы обыграли «Родину» (1:0), единственный мяч в первом тайме забил защитник Клисман Цаке.

«Крылья Советов» обыграли дома «Оренбург» (2:0). В первом тайме Амар Рахманович забил быстрый гол. Уральцы доигрывали матч вдевятером после удалений Алексея Татаева и Джона Паласиоса. В большинстве Казбек Мукаилов удвоил результат.

Махачкалинское «Динамо» одолело на выезде «Балтику». Единственный мяч забил на четвертой минуте Кирилл Зинович. Калининградцы могли уйти от поражения, но Брайан Хиль с пенальти зарядил в перекладину.

«Зенит» и «Динамо» лидируют в чемпионате, набрав по 31 очку. «Спартак» вышел на третье место с 29 баллами. По 26 очков у «Краснодара» и ЦСКА.

Плотный пелотон возглавляет «Ростов» (19), далее идут «Крылья Советов», «Рубин» (по 18), «Балтика», «Оренбург» (по 17), махачкалинское «Динамо» (16) и «Ахмат» (14).

«Родина» и «Акрон» (по 12) находятся в зоне стыковых матчей, в зоне вылета — «Локомотив» (11) и «Факел» (6).