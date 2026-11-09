«Почти 40 тысяч»: раскрыт размер пенсии госслужащих

По состоянию на 1 октября 2026 года средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составляет 39 730 рублей в месяц. Соответствующие данные Социального фонда России изучило РИА Новости .

Общая численность получателей пенсии данной категории оценивается в 100,9 тысячи человек.

Согласно информации ведомства, работающие пенсионеры из числа бывших госслужащих получают в среднем 40 823 рубля, тогда как неработающие — 39 600 рублей.

Ранее сообщалось о том, что Чукотка стала лидером рейтинга самых высоких пенсий.