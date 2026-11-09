«Фэшн бежит в интернет». Эксперт Люлин назвал сегменты-лидеры по открытиям и закрытиям в ТЦ

Люлин: развлечения и ювелирные магазины лидируют по открытиям в ТЦ

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В 2026 году в российских торговых центрах наибольшее количество новых точек открыли представители сферы развлечений и ювелирные бренды. Об этом в интервью ТАСС сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Павел Люлин.

Он отметил, что по количеству запусков новых площадей лидируют развлекательный сегмент, ювелирные магазины и предприятия общественного питания.

При этом, по словам эксперта, среди закрытий лидирует фэшн-сегмент. Люлин объяснил это тем, что модная индустрия все активнее переходит в онлайн, где сейчас реализуется уже половина товаров. Кроме того, число офлайн-точек сокращается в сегментах электроники и детских товаров.

Ранее сообщалось о том, что российскую актрису посчитали слишком раздетой для ТЦ.

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