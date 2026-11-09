«Мясо и гранатовый сок — не лечение анемии». Врач развеял миф о гемоглобине

Красное мясо и гранатовый сок не заменяют терапию анемии и при ряде состояний не влияют на показатели крови. Об этом «Газете.Ru» заявил терапевт «СМ-Клиника» Максим Губка.

«Мясо и гранатовый сок могут быть частью полноценного рациона, но считать их самостоятельным лечением анемии неправильно. Их эффективность зависит прежде всего от причины снижения гемоглобина», — сказал врач.

Анемия возникает при дефиците железа, витамина В12 или фолиевой кислоты, хроническом воспалении, болезнях почек, кровопотере и нарушениях кроветворения.

Красное мясо содержит гемовое железо, которое усваивается лучше растительного, но обычной порции недостаточно для быстрого восполнения выраженного дефицита.

«Питание помогает поддерживать запасы железа и предупреждать их повторное истощение, но при установленной железодефицитной анемии обычно требуются назначенные врачом препараты», — отметил Губка.

Гранатовый сок не является богатым источником железа и не способен заметно повысить гемоглобин. Он содержит витамин С, но стакан напитка не заменяет лечение. Кроме того, в соке много природных сахаров.

Железо плохо усваивается при целиакии, воспалительных заболеваниях кишечника, после операций на желудке и кишечнике. При хроническом воспалении запасы железа могут присутствовать, но его использование нарушается.

«Продукты с железом не помогут и при анемии, вызванной дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты, заболеваниями почек, разрушением эритроцитов либо нарушением работы костного мозга. Поэтому выбирать питание только по уровню гемоглобина неправильно», — подчеркнул терапевт.

Причину помогают установить общий анализ крови, ферритин, показатели обмена железа, уровни витамина В12 и фолиевой кислоты, оценка функции почек.

Ранее сообщалось о том, что пушкинские врачи установили неочевидную причину анемии у пациентки.